27 Мая 2023
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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Домодедово, предположительно, подожгли четыре релейных шкафа на жезеной дороге

Диверсия на железной дороге в Домодедово. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места, сообщает источник telegram-канала Shot.
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Диверсанты пришли к железнодорожным путям в микрорайоне Белые Столбы ночью. Они вскрыли один из шкафов и закинули туда коктейль Молотова, потом подожгли еще три. Пожар заметили около 4.00. После того, как оборудование потушили, на месте обнаружили перчатки, тряпку со следами горения и окурок.

Был небольшой сбой в движении электричек (четыре минуты), грузовые составы следуют без задержек. Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность путей сообщения". Злоумышленников ищут.

Теги: Домодедово, диверсия, железная дорога


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