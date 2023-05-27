В Домодедово, предположительно, подожгли четыре релейных шкафа на жезеной дороге

Диверсия на железной дороге в Домодедово. Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа и скрылись с места, сообщает источник telegram-канала Shot.

Диверсанты пришли к железнодорожным путям в микрорайоне Белые Столбы ночью. Они вскрыли один из шкафов и закинули туда коктейль Молотова, потом подожгли еще три. Пожар заметили около 4.00. После того, как оборудование потушили, на месте обнаружили перчатки, тряпку со следами горения и окурок.

Был небольшой сбой в движении электричек (четыре минуты), грузовые составы следуют без задержек. Возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность путей сообщения". Злоумышленников ищут.