27 Мая 2023
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: Накануне.ru

В белгородском Шебекино из-за атаки ВСУ повреждены ЛЭП

Губернатор Белгородской области, комментируя атаку ВСУ на Шебекино, сообщил что город снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов.

Есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех жилых домах. В результате попадания снаряда в гараж, который расположен в гаражном комплексе, произошло возгорание. Огонь потушен, вместе с гаражом сгорел и автомобиль, написал Гладков в своем telegram-канале.

Также в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов. Подворовой обход территории продолжается.

Теги: Шебекино, Вячеслав Гладков


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Ранее 27.05.2023 11:52 Мск В Белгородской области под атаку ВСУ вновь попал Шебекино

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