Mash: украинская ДРГ попыталась прорваться в село в Брянской области

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" Минобороны РФ в Брянской области.

По данным telegram-канала "112", это произошло на дороге Бровничи – Сушаны. Погибли двое военнослужащих. На месте работают экстренные службы.

По версии Mash, украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области, также попытка прорыва была якобы около села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс". Мирные укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы, уточняет канал.