27 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: president.ge

Зурабишвили задумалась над упрощением процедуры возвращения гражданства представителям грузинской диаспоры

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила правительству подумать над упрощением процедуры возвращения гражданства представителям грузинской диаспоры, нежели заниматься восстановлением авиасообщения с Россией.

Три года с министерством юстиции у нас непрекращающиеся переговоры об упрощении (получения грузинского гражданства), сказала Зурабишвили, выступая на форуме грузинской диаспоры в Тбилиси, пишет ТАСС.

"Давайте не спрашивать у человека, который родился за рубежом, кто является матерью (святой) Шушаник. <...> Вместо того, чтобы думать о полетах (с РФ), давайте подумаем о том, чтобы дать им гражданство", - сказала Зурабишвили.

Напомним, ранее Зурабишвили, выступая на праздновании Дня независимости в Тбилиси, раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения. Государственность означает, что страна управляется правилами и законами, поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование, сказала президент. По ее мнению, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России.

Теги: Саломе Зурабишвили, Грузия, гражданство, диаспора


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