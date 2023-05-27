27 Мая 2023
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Общество Южный ФО Приволжский ФО Пермский край Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Всероссийский сельский сабантуй в Астраханской области открыли Игорь Бабушкин, Рустам Минниханов и Дмитрий Махонин

Губернатор региона Игорь Бабушкин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Пермского края Дмитрий Махонин дали старт празднику с главной сцены площадки.

бабушкин, минниханов(2023)|Фото: astrobl.ru

Масштабный праздник начался с концерта,  яркого театрализованного представления в исполнении артистов Татарстана и Астраханской области.

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

Как передает корреспондент Накануне.RU, на самых различных площадках праздника с самого утра уже успели посетить  порядка 30 тысяч человек. А гости и жители Астраханской области все прибывают и прибывают.

народные танцы(2023)|Фото: astrobl.ru

игра на гармошке(2023)|Фото: astrobl.ru

канатоходец(2023)|Фото: astrobl.ru

девочка, лошадь(2023)|Фото: astrobl.ru

сельский сабантуй в астрахани, борьба(2023)|Фото: astrobl.ru

«Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле, как одна большая семья», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

бабушкин, минниханов(2023)|Фото: astrobl.ru

Всероссийский сельский Сабантуй в следующем году пройдет в Пермском крае. Символ праздника губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил главе региона Дмитрию Махонину. 

минниханов, бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Также Игорь Бабушкин наградил жителей региона и Республики Татарстан почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия за вклад в развитии и сохранении национальной культуры. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев поблагодарил губернатора Астраханской области за отличную организацию праздника.

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

Как отметил Игорь Бабушкин, в этом году в рамках празднования Сабантуя в регионе запускают проект Астраханской этнодеревни. Она станет дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. На этой площадке будут проходить крупные национальные праздники. 

бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска.

всероссийский сельский сабантуй(2023)|Фото: astrobl.ru

В рамках праздника в селе Три Протока раскинулась «Этнодеревня», где представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь пройдут конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.

Теги: всероссийский сельский сабантуй, игорь бабушкин, рустам минниханов, дмитрий махонин,


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