Всероссийский сельский сабантуй в Астраханской области открыли Игорь Бабушкин, Рустам Минниханов и Дмитрий Махонин

Губернатор региона Игорь Бабушкин, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Пермского края Дмитрий Махонин дали старт празднику с главной сцены площадки.

Масштабный праздник начался с концерта, яркого театрализованного представления в исполнении артистов Татарстана и Астраханской области.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на самых различных площадках праздника с самого утра уже успели посетить порядка 30 тысяч человек. А гости и жители Астраханской области все прибывают и прибывают.

«Астраханцы всегда отмечают Сабантуй с особым размахом. Это долгожданное событие объединяет более 140 национальностей, живущих на нашей земле, как одна большая семья», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всероссийский сельский Сабантуй в следующем году пройдет в Пермском крае. Символ праздника губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил главе региона Дмитрию Махонину.

Также Игорь Бабушкин наградил жителей региона и Республики Татарстан почетными грамотами, благодарственными письмами и знаками отличия за вклад в развитии и сохранении национальной культуры. Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев поблагодарил губернатора Астраханской области за отличную организацию праздника.

Как отметил Игорь Бабушкин, в этом году в рамках празднования Сабантуя в регионе запускают проект Астраханской этнодеревни. Она станет дополнительной точкой притяжения для местных жителей и туристов. На этой площадке будут проходить крупные национальные праздники.

На XIII Всероссийский сельский Сабантуй в Астраханскую область приехали гости из 30 регионов России: от Москвы до Красноярска.

В рамках праздника в селе Три Протока раскинулась «Этнодеревня», где представлены культура и традиции разных народов, а также национальные угощения. Также здесь пройдут конные скачки, верблюжьи бега, спортивные состязания и народные игры.