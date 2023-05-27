27 Мая 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области под атаку ВСУ вновь попал Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что од обстрелом ВСУ город Шебекино. Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас "самообороновцы" доставляют ее в районную ЦРБ.

Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки - повреждено дорожное полотно, уточнил губернатор в своем Telegram-канале.

Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден. Подворовой обход продолжается.

Теги: Шебекино, Белгородская область, самооборона


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