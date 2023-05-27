27 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Атакована нефтеперерабатывающая станция в Тверской области, - Baza

В Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод "Дружба", пишет telegram-канал Baza. Первый БПЛА залетел в 3.15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошёл взрыв. В результате была повреждена крыша и стена здания. Второй БПЛА прилетел через полчаса и упал на землю и взорвался. Пожар потушили работники предприятия, пострадавших нет.

Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла сегодня в Псковской области.

Теги: Тверская область, нефтеперерабатывающая станция


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Ранее 27.05.2023 10:06 Мск В Псковской области два дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию

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