В Свердловской области началась проверка учреждений общепита

27 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области началась проверка учреждений общепита

В Свердловской области началась проверка учреждений общепита. Первый рейд состоялся по адресу Минометчиков, 24 в Екатеринбурге. Всего правоохранители проверили шесть точек питания.

Как оказалось, работники заведений нарушали санитарные и противопожарные нормы – например, у некоторых сотрудников предприятий общепита отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, а внутренняя отделка производственных помещений не соответствует СанПиН, сообщил Накануне.RU информированный источник. В одних заведениях нет средств пожаротушения, в других средства обеспечении пожарной безопасности неисправны.

В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области подтвердили информацию о прошедших проверках, уточнив, что на основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов. Практика проведения подобных мероприятий продолжится.

Добавим, сотрудники управления СКР по Свердловской области начали проверку обстоятельств заражения острой кишечной инфекцией посетителей расположенного в Тавде ресторана японской кухни "Хотей". Она (проверка) идет в рамках статьи УК РФ "Оказание услуг, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Количество пострадавших увеличилось до 24 человек (23 клиента и один сотрудник).

Теги: Проверка, учреждения, общепит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2023 21:00 Мск Количество заразившихся острой кишечной инфекцией в Тавдинском ресторане увеличилось
Ранее 26.05.2023 08:25 Мск В Тавде зафиксировали массовое отравление клиентов одного из японских ресторанов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети