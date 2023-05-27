В Свердловской области началась проверка учреждений общепита

В Свердловской области началась проверка учреждений общепита. Первый рейд состоялся по адресу Минометчиков, 24 в Екатеринбурге. Всего правоохранители проверили шесть точек питания.

Как оказалось, работники заведений нарушали санитарные и противопожарные нормы – например, у некоторых сотрудников предприятий общепита отсутствовали санитарные книжки, в заведениях нет условий для соблюдения личной гигиены персонала, а внутренняя отделка производственных помещений не соответствует СанПиН, сообщил Накануне.RU информированный источник. В одних заведениях нет средств пожаротушения, в других средства обеспечении пожарной безопасности неисправны.

В пресс-службе управления ФСБ России по Свердловской области подтвердили информацию о прошедших проверках, уточнив, что на основании выявленных нарушений руководство предприятий будет привлечено к административной ответственности с назначением наказаний в виде крупных штрафов. Практика проведения подобных мероприятий продолжится.

Добавим, сотрудники управления СКР по Свердловской области начали проверку обстоятельств заражения острой кишечной инфекцией посетителей расположенного в Тавде ресторана японской кухни "Хотей". Она (проверка) идет в рамках статьи УК РФ "Оказание услуг, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Количество пострадавших увеличилось до 24 человек (23 клиента и один сотрудник).