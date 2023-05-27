В КПРФ раскритиковали идею введения отцовского капитала

Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) назвала идею введения отцовского капитала излишней. Политик предложила расширить действие существующего материнского капитала.

У нас материнский капитал в скобках называется семейный, поэтому отдельно отцам, которые создали восемь семей, платить за каждого ребенка не стоит, сказала Останина в беседе с НСН. Она выступает за то, чтобы увеличить материнский капитал, а также выдавать его за четвертого и последующий детей.

Напомним, ранее ввести такую меру поддержки предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, отцовский капитал должен способствовать подъему демографии. Отцы, будучи в официальном браке, смогут получать за первых трех детей по 500 тыс. руб. а начиная с четвертого – по 1 млн. При этом законодательство в отношении неплательщиков алиментов стоит ужесточить и обязать мужчин при разводе возвращать значительную часть капитала из собственного дохода.