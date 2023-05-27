В Псковской области два дрона атаковали нефтеперекачивающую станцию

Губернатор Псковско области Михаил Ведерников сообщил, что рано утром в результате взрыва повреждено административное задание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района.

На месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших нет, уточнил губернатор в своем telegram-канале. По словам Ведерникова, предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА.

Окончательные выводы будут позже, написал он.

По данным telegram-канала Baza, два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в Псковской области. По предварительным данным, атака произошла в ночь на 27 мая около половины пятого утра. Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции вблизи деревни Литвиново. После этого произошли два взрыва. В результате атаки повреждены фасады и остекления трех административных зданий, уточняет канал. Пострадавших нет.