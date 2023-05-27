На Украине сообщили о возможность начать контрнаступление "хоть завтра"

Украинские вооруженные силы готовы в любой момент начать контрнаступление, но никакие даты оглашаться заранее не будут. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В интервью вещательной корпорации BBC Данилов заявил, что "мы (армия) всегда готовы, точно так же, как мы были готовы в любой момент защищать свою страну", добавив, что "это (контрнаступление) может произойти завтра, послезавтра или через неделю", пишет ТАСС. Он уточнил также, что Украина не может "упустить эту историческую возможность, <...> чтобы стать по-настоящему независимой, большой европейской страной". Секретарь СНБО отверг предположения, что операция уже началась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине "нужно больше времени", чтобы начать контрнаступление. Он пояснил, что Киев может перейти к наступлению уже сейчас, но "потеряет много людей".