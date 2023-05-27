Беглов поздравил Петербург с Днем города

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с 320-летием северной столицы.

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У Петербурга – уникальная история и великая судьба, говорит Беглов в своем поздравлении. Рожденный в Северной войне, он стал венцом трудов и побед, энергии и воли Петра I. На невских берегах Россия была провозглашена империей, пишет пресс-служба Смольного.

"Наш город – место силы, центр притяжения талантливых людей, город, который не раз проходил испытание на прочность", - полагает Безглов.

Петербург остается центром международной жизни.

"Мы ждем на международный экономический форум делегации из нескольких десятков стран. Мы примем саммит Россия – Африка и Международный Военно-Морской салон", - уточнил Беглов.

Губернатор Петербургап почтил память основателя города – императора Петра I, и возложил цветы к его могиле в соборе Петропавловской крепости.