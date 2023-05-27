Тайвань заметил 33 самолета и 10 кораблей НОАК около своих границ

Тайвань заметил активность Китая около своих границ. К острову за сутки подошли 33 самолета и 10 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По данным вооруженных сил Тайваня, которые приводит РИА Новости, с 6.00 пятницы до 6.00 субботы служба ПВО зафиксировала подлет 12 самолетов на юго-западе и юго-востоке. Самолеты были опознаны как четыре истребителя Су-30, четыре J-10, транспортный самолет Y-8, беспилотник WZ-7, истребитель J-16 и вертолет Z-9.

Ранее в Конгрессе США смоделировали варианты развития событий в случае вооруженного конфликта Китая с Тайванем. Согласно сценарию, в ответ на требование Тайваня признать независимость Китай начинает блокаду острова, а затем осуществляет ракетный обстрел острова, а также американских баз в Японии и на Гуаме. Первоначальные потери США исчислялись бы сотнями, а возможно, и тысячами человек, потери Китая и Тайваня были бы еще больше. К разочарованию Вашингтона, союзники отказались помочь США. Экономические последствия будут огромными.

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс полагает, что если Китай вторгнется на Тайвань, на острове остановится производство передовых полупроводниковых чипов. Из-за этого мировая экономика в год будет терять до $1 трлн в течение нескольких лет. Чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) используются в "почти каждой категории электронных устройств по всему миру". Если их выпуск прекратится, то минимальные потери составят от $600 млрд до $1 трлн ежегодно, это окажет "огромное финансовое влияние" и на американскую, и на китайскую экономики, и на весь мир.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.