За сутки в Тюменской области потушены 14 лесных и ландшафтных пожаров

26 мая потушены 3 лесных пожара на площади 8 га. Кроме того, ликвидированы 11 ландшафтных пожаров на площади 244 га, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По данным на утро 27 мая, в Тюменской области действуют 9 лесных пожаров на площади 535,7 га, из них 4 локализовано на площади 243,1 га. Кроме того, действуют 6 ландшафтных пожаров на общей площади 927 га, из них в стадии локализации – 3 пожара (187 га).

Напомним, ранее в Тюменской области из-за бушующих пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая в регионе ввели режим ЧС. О новое мере сообщил глава региона Александр Моор. В своем видеообращении губернатор попросил соблюдать противопожарные меры - например, не ездить на пикники и не разводить огонь на дачных участках. Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса. "Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М".