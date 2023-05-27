27 Мая 2023
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Общество Тюменская область
Фото: ГИБДД Тюменской области

За сутки в Тюменской области потушены 14 лесных и ландшафтных пожаров

26 мая потушены 3 лесных пожара на площади 8 га. Кроме того, ликвидированы 11 ландшафтных пожаров на площади 244 га, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
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По данным на утро 27 мая, в Тюменской области действуют 9 лесных пожаров на площади 535,7 га, из них 4 локализовано на площади 243,1 га. Кроме того, действуют 6 ландшафтных пожаров на общей площади 927 га, из них в стадии локализации – 3 пожара (187 га).

Напомним, ранее в Тюменской области из-за бушующих пожаров начали эвакуировать жителей. 7 мая в регионе ввели режим ЧС. О новое мере сообщил глава региона Александр Моор. В своем видеообращении губернатор попросил соблюдать противопожарные меры - например, не ездить на пикники и не разводить огонь на дачных участках. Пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области видны из космоса. "Роскосмос" опубликовал снимок космического аппарата "Метеор-М".

Теги: Лесные пожары, тушение, огонь


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