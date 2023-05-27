27 Мая 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Reuters/Andrew Kelly

Госдолг пробил потолок. Минфин США готовится к дефолту в начале июня

Министерство финансов США готовится к дефолту в начале июня. Сперва в качестве даты Икс назывался первый день лета, теперь прогноз отодвинулся на пятое число.

Коммерсант сообщает, что если Конгресс в очередной раз не повысит потолок госдолга, то 5 июня экономика страны перейдет в состояние дефолта. "У министерства (финансов) будет недостаточно ресурсов для исполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит лимит госдолга или не приостановит его действие до 5 июня",— говорится в письме главы минфина Джанет Йеллен лидерам Конгресса. Пока Конгресс и администрация президента Джо Байдена не смогли договориться о манипуляциях с потолком.

В первые два дня июня минфин выплатит больше $130 млрд. 5 июня ведомство должно перечислить около $92 млрд.

Новый рекорд госдолга 31,8 триллиона долларов при потолке 31,4 триллиона. РИА Новости уточняет, что в случае дефолта ВВП упадет на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек потеряют работу. Эти цифры использует администрация Байдена в торге с Конгрессом, однако они могут быть несколько завышены, чтобы простимулировать принятие решения. По данным Белого дома, дефолт обернется обвалом фондового рынка на 45%, глубокой рецессией, сравнимой с 2008 годом.

Торг по данным Bloomberg, идет вокруг сокращения расходов правительства. Республиканцы изначально предлагали поднять потолок госдолга до марта 2024 года в обмен на 10 лет ограничения расходов правительства США, но сейчас речь идет о двух годах снижения трат. Администрация президента США Джо Байдена отстояла увеличение расходов на оборону на 3% в 2024 году, как и запрашивал Байден. Республиканцы добились договоренности ускорить выдачу разрешений на строительство трубопроводов и других проектов, связанных с ископаемыми энергоресурсами. Соглашение также будет включать меры по модернизации электросети США для использования возобновляемых источников энергии, сообщил Bloomberg. Кроме того, республиканцы согласовали снижение на $10 млрд суммы увеличения бюджета налоговой службы США, которая изначально составляла $80 млрд, передает Forbes.

Если в США произойдет дефолт, инфляция взлетит, доллар рухнет. Тяжелые времена ждут всю мировую экономику: обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. Возникнут проблемы у Китая — крупнейшего торгового партнера США. Спрос на российские энергоресурсы упадет. Рубль тоже не удержится. Такой прогноз дала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Интерфакс сообщает, что Байден рассчитывает в ближайшие часы узнать, удалось ли администрации заключить сделку. Он отметил, что настроен очень оптимистично.

Отметим, впрочем, что дефолта в США не было с 1979 года. Когда долг достигает установленного потолка, Конгресс поднимает лимит и заимствования продолжаются. Крупнейшие держатели американских долгов - Китай и Япония. Потолок долга по разным подсчетам повышался не менее 90 раз в 20 веке, за последние 40 лет - 45 раз.

Теги: госдолг сша, деволт, падение рынка


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