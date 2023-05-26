27 Мая 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области в согласии проживают представители почти 150 национальностей

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов приняли участие в окружном семинаре-совещании по реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. Его открыли заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов и глава региона Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Игорь Бабушкин  отметил, что Астраханская область – это приграничный регион РФ с динамично меняющейся этноконфессиональной структурой и особой миграционной обстановкой, интенсивными межрегиональными и международными связями. При этом он подчеркнул, что в регионе издавна в мире и согласии проживают представители почти 150 национальностей. На всех уровнях власти проводится большая работа по укреплению межнациональной дружбы. 

«С 2005 года в области действует этноконфессиональный совет при губернаторе, в который входят более 20 лидеров национально-культурных объединений и традиционных конфессий», – сообщил Игорь Бабушкин.

Игорь Бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Он отметил, что органы власти постоянно ведут мониторинг этноконфессиональной ситуации и миграционной обстановки, а в муниципалитетах активно работают межнациональные советы. Одно из ключевых направлений их деятельности – воспитание уважения к многообразию культур, а также противодействие терроризму и экстремизму.

«Астраханская область всегда была территорией, на которой вместе жили, трудились представители разных национальностей и культур. Это стратегически важный регион страны, южный форпост России. Здесь соприкасаются три мировые религии, и главное – сохраняется межнациональный мир и согласие», – заявил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов.

заседание правительства Астраханской области(2023)|Фото: astrobl.ru

Он отметил, что сейчас страны коллективного Запада прилагают значительные усилия, чтобы подорвать межнациональное согласие в России. Поэтому предупреждение и нейтрализация межнациональных и межрелигиозных конфликтов, проявлений сепаратизма, сохранение и укрепление межнациональной гармонии – незыблемые приоритеты стратегий государственной национальной политики России и  национальной безопасности. И субъекты ЮФО вносят весомый вклад в укрепление межнационального согласия. Есть и те, кто плечом к плечу стоит на защите рубежей страны: заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Анатолий Вылегжанин сообщил, что в ходе СВО были награждены представители 106 национальностей России.

В семинаре-совещании также приняли участие сотрудники администрации президента, федеральных ведомств и органов власти, курирующих вопросы государственной национальной политики.

Теги: национальности, игорь бабушкин, межнациональная дружба,


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