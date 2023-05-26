27 Мая 2023
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Общество В России
Фото: ЯRUS

Читать актуальное по интересам и регионам: как настроить новостную ленту в соцсети ЯRUS?

От спортивных событий в Мурманской области до экономических повесток на Камчатке: крупнейший агрегатор новостей ЯRUS позволяет читать материалы по конкретным тематикам и настраивать их по регионам. Как правильно пользоваться сервисом ЯRUS, читайте в этой статье.

В социальной сети ЯRUS в сервисе «Новости» доступно три соответствующих раздела. «Интересы» дает возможность настроить инфоповоды по личным предпочтениям: для тех, кто хочет знать о происходящем в кинематографе, соответствующий блок «Кино» позволит читать только нужные новости. Увлечение здоровьем, спортом, автомобилями и другими темами также имеют отдельные блоки, по которым распределено актуальное.

Москва, Краснодар, Анапа, Ярославль: раздел «Регион» поможет узнать новости крупных мегаполисов и поселков. При выборе города возможно остановиться как на одном, так и на нескольких населенных пунктах. Сами локации отображены в алфавитном порядке, от Абакана в Хакасии до Ясногорска Тульской области.

Актуальные авиасообщения, волнующие происшествия и заявления политиков: во вкладке «Все новости» открывается страница с ключевыми новостными повестками за последнее время. Здесь настроить по интересам и городам нельзя, однако есть возможность отметить материал, нажав «Не интересно» или «Интересно»: так приложение запомнит, какие публикации лучше показывать.

Российская социальная сеть ЯRUS ежедневно обрабатывает более 70 тысяч инфоповодов из 10 тысяч официальных источников, а также крупных Telegram-каналов. Более 11 миллионов пользователей платформы пользуются сервисами новостей, событий, музыки, мини-приложений, видео и сюжетов. Скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.

Теги: ЯRUS


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