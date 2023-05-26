Разведывательный корабль "Иван Хурс" вернулся в Севастополь после защиты "Турецкого потока"

27 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России Крым
Фото: Минобороны РФ

Разведывательный корабль "Иван Хурс" вернулся в Севастополь после защиты "Турецкого потока"

Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Экипаж корабля завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь. С конца апреля в акватории Черного моря он выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, а также вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках "Зерновой сделки".

24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль был атакован тремя украинскими беспилотными быстроходными катерами, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля – 14,5 мм турельных пулеметных установок. В результате безуспешной атаки все катера противника были уничтожены.

В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.

В Минобороны также отметили, что заход корабля в Севастополь совпал с памятной датой в истории Черноморского флота, связанной с подвигом экипажа брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, который вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими кораблями 26 мая 1829 года. В связи с этой памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига "Меркурий", как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.

Теги: Иван Хурс, разведывательный корабль, Турецкий поток, Голубой поток, Минобороны РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети