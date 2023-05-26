Разведывательный корабль "Иван Хурс" вернулся в Севастополь после защиты "Турецкого потока"

Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Экипаж корабля завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь. С конца апреля в акватории Черного моря он выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, а также вел мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках "Зерновой сделки".

24 мая в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор корабль был атакован тремя украинскими беспилотными быстроходными катерами, которые были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля – 14,5 мм турельных пулеметных установок. В результате безуспешной атаки все катера противника были уничтожены.

В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению.

В Минобороны также отметили, что заход корабля в Севастополь совпал с памятной датой в истории Черноморского флота, связанной с подвигом экипажа брига "Меркурий" под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского, который вышел победителем из неравного боя с двумя турецкими кораблями 26 мая 1829 года. В связи с этой памятной датой на Константиновской батарее была поднята историческая реплика флага брига "Меркурий", как символ преемственности боевых традиций моряков Черноморского флота.