27 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Павел Климов / Reuters

ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами. Об этом со ссылкой на силовые структуры ДНР сообщает ТАСС.

По данным telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны", взрыв был в районе "Азовстали".

"Вероятно удар ракет", - сообщает автор поста.

Представительство ДНР в СЦКК на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" информирует о том, что с северо-запада в направлении Мариуполя было выпущено две дальнобойные ракеты.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.

Теги: Мариуполь, обстрел, дальнобойные ракеты


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