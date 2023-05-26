26 Мая 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин предложил "Деловой России" и "АСИ" создать стандарт социального капитала бизнеса

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" обсудил создание стандарта социального капитала бизнеса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разработать этот стандарт российский лидер предложил "Деловой России" вместе с "Агентством стратегических инициатив" и другими объединениями. Стандарт предлагается на основе принципов, о которых говорили на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) .

"Это, напомню, стабильное и долгосрочное развитие бизнеса и увеличение его вклада в развитие страны в целом, забота о сотрудниках предприятий и членах их семей, поддержка социальных программ и реализация проектов, связанных с охраной окружающей среды. Думаю, будет правильным включить в этот стандарт стимулы для предпринимателей, которые хотят участвовать в решении социальных и экологических задач. При этом государство, регионы получат дополнительные механизмы сотрудничества с такими компаниями и бизнесом", - заявил президент.

Встреча с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"(2023)|Фото: kremlin.ru

Напомним, съезд РСПП с участием президента Владимира Путина состоялся 16 марта. Участники съезда обсуждали "уникальную ситуацию" на рынке из-за ухода иностранцев из России, возобновление "устойчивого роста" внутреннего спроса и снижение инфляции, а также деофшоризацию и единовременный взнос со сверхприбылей компаний.

Теги: Деловая Россия, Агентство Стратегических Инициатив, стандарт социального капитала бизнеса, Владимир Путин


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