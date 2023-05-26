26 Мая 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин заявил о конкурентоспособности российского бизнеса на "рынке будущего"

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля провел встречу с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Участники встречи обсудили вопросы содействия российским компаниям, выходящим на зарубежные рынки, улучшение делового климата в России, инициативы, которые могли бы этому поспособствовать.

Говоря о российском рынке президент напомнил, что в 90-е российский рынок, по сути, был отдан иностранцам, в том числе транснациональным компаниям. И конечно, российские предприниматели объективно практически не могли с ними конкурировать.

Встреча с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"(2023)|Фото: kremlin.ru

"Пришло время возвращать свои позиции, и отечественные компании уверенно пользуются этой возможностью, увеличивают поставки собственных товаров и услуг, которые не уступают, а то и превосходят иностранные аналоги", - обратил внимание глава государства.

При этом он отметил, что замыкаться на внутреннем рынке, несмотря на его значимость нельзя, поскольку это путь самоизоляции и потере конкурентоспособности. Россия является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая, кардинальная трансформация, меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчетная система.

Путин подчеркнул, что сегодня все громче заявляют о себе динамичные страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. У них растут стандарты потребления, появляются новые запросы на товары, услуги, технологии. Президент назвал это "рынком будущего" и заявил, что на этом рынке российский бизнес может успешно конкурировать.

Теги: Владимир Путин, рынок, Деловая Россия, бизнес


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