Челябинская область может стать центром скоростного грузового движения в Иран и Индию

26 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинская область может стать центром скоростного грузового движения в Иран и Индию

Челябинская область может стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана в рамках транспортного коридора "Север — Юг". Этот вопрос подробно прорабатывался во время последнего визита губернатора Алексея Текслера в Казахстан.

"На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы. Мы можем быть точкой входа, центром приема грузов, которые дальше должны двигаться в сторону Ирана. Это восточное направление коридора "Север-Юг" через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию. Оно очень перспективное", - подчеркнул глава Челябинской области.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о развитии транспортного коридора "Север – Юг" в сопряжении с транскаспийским маршрутом. "В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран протяжённостью 2873 километра. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске", - подчеркнул он.

Ранее Алексей Текслер отмечал, что Челябинская область привлекательна как логистический центр. Она расположена на границе Европы и Азии, имеет удобные транспортные выходы на ключевые железнодорожные магистрали и автотрассы стран Средней Азии, а вблизи международных транспортных коридоров расположен транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" проектной мощностью 2,5 млн тонн грузов в год.

По мнению губернатора, Челябинская область может и должна стать центром, из которого будет идти скоростное грузовое движение в сторону Ирана. Для этого уже существует необходимая инфраструктура.

"Это серьезно разгрузит Транссиб и принесет ряд других плюсов для развития и нашей страны, и Челябинской области. Инфраструктура уже существует. Но есть участки, узкие места, которые необходимо модернизировать для того, чтобы обеспечить грузопоток и скорость. Мы продолжаем работу, чтобы все это превратить в жизнь", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что этот вопрос обсуждался на встречах губернатора Алексея Текслера с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым, с Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаме‌довым. Казем Джалали тогда отметил, что Челябинская область относится к числу приоритетных регионов России в плане межрегионального сотрудничества с Ираном, в частности по вопросу развития международного транспортного коридора "Север-Юг" по маршруту из Челябинской области через Казахстан и Туркменистан в Иран. "Сегодня у нас есть возможность перевозить около двух миллионов тонн груза в год, а в перспективе увеличить этот объем до пяти миллионов. Мы развиваем нашу инфраструктуру в приграничных областях", - сообщил он.

"В условиях санкционных ограничений Иран становится одним из актуальных направлений для деятельности экспортно-ориентированных компаний Челябинской области. Логистическое взаимодействие с Ираном возрастает, возможен как импорт, так и экспорт, доставка ведется всеми видами транспорта – по воздуху, морем или железной дорогой. Большие надежды бизнес возлагает на международный транспортный коридор "Север-Юг" по маршруту из Челябинской области в Иран через Казахстан и Туркменистан", - отмечали в пресс-службе Союза "Южно-Уральская ТПП".

Теги: Алексей Текслер, Север-Юг, Иран,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети