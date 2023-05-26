Челябинская область может стать центром скоростного грузового движения в Иран и Индию

Челябинская область может стать центром скоростного грузового движения в сторону Ирана в рамках транспортного коридора "Север — Юг". Этот вопрос подробно прорабатывался во время последнего визита губернатора Алексея Текслера в Казахстан.

"На Транссибе железнодорожные узлы Челябинска являются ключевыми, наш регион граничит с Казахстаном, есть выходы на весь Уральский регион и Зауралье, не только Свердловская область, Тюмень, но и Пермский край, ориентация на сибирские регионы. Мы можем быть точкой входа, центром приема грузов, которые дальше должны двигаться в сторону Ирана. Это восточное направление коридора "Север-Юг" через Казахстан, Туркменистан в Иран и дальше в Индию. Оно очень перспективное", - подчеркнул глава Челябинской области.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о развитии транспортного коридора "Север – Юг" в сопряжении с транскаспийским маршрутом. "В качестве предметных инициатив предлагаем запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск – Болашак – Иран протяжённостью 2873 километра. Для этого можно использовать действующую инфраструктуру транспортного коридора Север – Юг с созданием грузового консолидирующего центра в Челябинске", - подчеркнул он.

Ранее Алексей Текслер отмечал, что Челябинская область привлекательна как логистический центр. Она расположена на границе Европы и Азии, имеет удобные транспортные выходы на ключевые железнодорожные магистрали и автотрассы стран Средней Азии, а вблизи международных транспортных коридоров расположен транспортно-логистический комплекс "Южноуральский" проектной мощностью 2,5 млн тонн грузов в год.

По мнению губернатора, Челябинская область может и должна стать центром, из которого будет идти скоростное грузовое движение в сторону Ирана. Для этого уже существует необходимая инфраструктура.

"Это серьезно разгрузит Транссиб и принесет ряд других плюсов для развития и нашей страны, и Челябинской области. Инфраструктура уже существует. Но есть участки, узкие места, которые необходимо модернизировать для того, чтобы обеспечить грузопоток и скорость. Мы продолжаем работу, чтобы все это превратить в жизнь", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что этот вопрос обсуждался на встречах губернатора Алексея Текслера с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым, с Послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухаме‌довым. Казем Джалали тогда отметил, что Челябинская область относится к числу приоритетных регионов России в плане межрегионального сотрудничества с Ираном, в частности по вопросу развития международного транспортного коридора "Север-Юг" по маршруту из Челябинской области через Казахстан и Туркменистан в Иран. "Сегодня у нас есть возможность перевозить около двух миллионов тонн груза в год, а в перспективе увеличить этот объем до пяти миллионов. Мы развиваем нашу инфраструктуру в приграничных областях", - сообщил он.

"В условиях санкционных ограничений Иран становится одним из актуальных направлений для деятельности экспортно-ориентированных компаний Челябинской области. Логистическое взаимодействие с Ираном возрастает, возможен как импорт, так и экспорт, доставка ведется всеми видами транспорта – по воздуху, морем или железной дорогой. Большие надежды бизнес возлагает на международный транспортный коридор "Север-Юг" по маршруту из Челябинской области в Иран через Казахстан и Туркменистан", - отмечали в пресс-службе Союза "Южно-Уральская ТПП".