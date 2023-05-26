В Екатеринбурге ужесточили особый противопожарный режим

В Екатеринбурге ужесточен особый противопожарный режим. Соответствующие изменения в постановление "Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия" внес градоначальник Алексей Орлов.

Теперь гражданам и гостям уральской столицы запрещено:

Посещать леса и торфяные массивы в границах города, а также въезжать на их территорию на личных транспортных средствах

Использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы. В их число входят огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные работы с карбидом кальция, а также работы с применением паяльных ламп и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

Использовать пиротехнические изделия и хранить и/или оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

Готовить в мангалах с помощью открытого огня, а также использовать печи, камины и другие отопительные приборы, работающие на твердом топливе при объявлении от МЧС штормового предупреждения.

Собственникам частных домов также рекомендовано иметь бочки с водой не менее 10 л. или огнетушитель вблизи каждого жилого помещения, а также убрать весь мусор на территории двора, в том числе и сухую растительность.