26 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ужесточили особый противопожарный режим

В Екатеринбурге ужесточен особый противопожарный режим. Соответствующие изменения в постановление "Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального образования и дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия" внес градоначальник Алексей Орлов.

Теперь гражданам и гостям уральской столицы запрещено:

  • Посещать леса и торфяные массивы в границах города, а также въезжать на их территорию на личных транспортных средствах
  • Использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы. В их число входят огневые, электросварочные, газосварочные или газорезательные работы с карбидом кальция, а также работы с применением паяльных ламп и легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
  • Использовать пиротехнические изделия и хранить и/или оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
  • Готовить в мангалах с помощью открытого огня, а также использовать печи, камины и другие отопительные приборы, работающие на твердом топливе при объявлении от МЧС штормового предупреждения.

Собственникам частных домов также рекомендовано иметь бочки с водой не менее 10 л. или огнетушитель вблизи каждого жилого помещения, а также убрать весь мусор на территории двора, в том числе и сухую растительность.

Теги: противопожарный режим, Екатеринбург


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