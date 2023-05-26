На Украине стало больше миллионеров

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о том, что на Украине стало больше миллионеров.

В своем telegram-канале Гетманцев написал, что количество официальных миллионеров в 2022 г. увеличилось с 8 тыс. 177 до 9 тыс. 511. Это, говорит он, определенно не говорит о повышении реальных доходов украинцев, но свидетельствует о том, что украинцы стали более ответственно относиться к декларированию.

Ранее стало известно, что постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились продлить на год отмену пошлин на экспорт товаров с Украины.