Защита намерена обжаловать пожизненный приговор бывшему спецназовцу, убившему и изнасиловавшему маленькую тюменку

Защита намерена обжаловать приговор бывшему спецназовцу Виталию Бережному, которого сегодня Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению за убийство и изнасилование восьмилетней тюменки Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Александр Почуев.

Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека, с целью скрыть иное преступление, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера) и ему по совокупности назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вменявшиеся Виталию Бережному следствием, а также стороной обвинения в ходе судебного разбирательства п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) из приговора исключены.

"Виталий Бережной в ходе всего судебного настаивал и продолжает настаивать на своей невиновности, заявляет о своей непричастности инкриминируемым ему страшным преступлениям. Сторона защиты заявляет о намерении обжаловать вынесенный приговор как незаконный, поскольку состоявшееся в Мосгорсуде судебное разбирательство по "делу Бережного" не может быть признано справедливым. Судебное разбирательство проходило с явным обвинительным уклоном, с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны суда и гособвинения, включая откровенное попирание принципов состязательности и равноправия сторон", - заявил Почуев.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi.

Поначалу свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

После Бережной заявил, будто бы признательные показания у него были выбиты под пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Кстати, из-за убийства Насти М. Александр Бастрыкин поручал доложить о расследовании резонансных исчезновений детей в Тюменской области, начиная с 1997 года, поскольку в СМИ появились версии о возможной связи этих случаев, но силовики тогда задержали только Бережного и лишь по одному эпизоду.