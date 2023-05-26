Защита намерена обжаловать пожизненный приговор бывшему спецназовцу, убившему и изнасиловавшему маленькую тюменку

26 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Защита намерена обжаловать пожизненный приговор бывшему спецназовцу, убившему и изнасиловавшему маленькую тюменку

Защита намерена обжаловать приговор бывшему спецназовцу Виталию Бережному, которого сегодня Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению за убийство и изнасилование восьмилетней тюменки Насти М., передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем telegram-канале сообщил адвокат Александр Почуев.

Бережной признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека, с целью скрыть иное преступление, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера) и ему по совокупности назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Вменявшиеся Виталию Бережному следствием, а также стороной обвинения в ходе судебного разбирательства п.п. "в", "д" ч. 2 ст. 126 (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) из приговора исключены.

"Виталий Бережной в ходе всего судебного настаивал и продолжает настаивать на своей невиновности, заявляет о своей непричастности инкриминируемым ему страшным преступлениям. Сторона защиты заявляет о намерении обжаловать вынесенный приговор как незаконный, поскольку состоявшееся в Мосгорсуде судебное разбирательство по "делу Бережного" не может быть признано справедливым. Судебное разбирательство проходило с явным обвинительным уклоном, с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны суда и гособвинения, включая откровенное попирание принципов состязательности и равноправия сторон", - заявил Почуев.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня 2021 г. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 г. у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. По версии следствия, подозреваемым в убийстве оказался 40-летний уроженец Сургута, бывший спецназовец и экс-сотрудник полиции Виталий Бережной. Он снимал квартиру в пансионате, куда Настя в день своей пропажи приходила ловить Wi-Fi.

Поначалу свою вину подозреваемый признал. По его словам, девочку он встретил на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а после задушил. Бережной сообщил, что в тот момент находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, а когда протрезвел — спрятал тело в холодильник. Избавился от тела он 17 августа, спрятав его в том месте, которое неоднократно прочесывали волонтеры и поисковики.

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

После Бережной заявил, будто бы признательные показания у него были выбиты под пытками, а результаты экспертизы обвиняемый назвал сфальсифицированными. Он даже написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщив, что во время подготовки судебно-медицинских экспертиз были "допущены грубые нарушения для того, чтобы выставить его виноватым в убийстве девочки".

Закрытое судебное заседание, на котором присяжные вынесли приговор, состоялось 25 июля 2022 г. Несколько дней приговор не оглашался. Появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. Позже в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области объявили о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Рассмотрение дела начали с самого начала, а в региональной прокуратуре пообещали расследовать утечку вердикта присяжных. Судья Наталья Жукова заявила о самоотводе. Дело было направленно на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Кстати, из-за убийства Насти М. Александр Бастрыкин поручал доложить о расследовании резонансных исчезновений детей в Тюменской области, начиная с 1997 года, поскольку в СМИ появились версии о возможной связи этих случаев, но силовики тогда задержали только Бережного и лишь по одному эпизоду.

Теги: Виталий Бережной, приговор, защита, Александр Почуев, обжалование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2023 14:14 Мск Бывшего спецназовца приговорили к пожизненному за убийство и изнасилование восьмилетней тюменки
Ранее 25.05.2023 15:40 Мск Приговор Виталию Бережному по делу об изнасиловании и убийстве маленькой тюменки огласят 26 мая
Ранее 22.05.2023 16:20 Мск Коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт Бережному по делу об убийстве и изнасиловании маленькой тюменки
Ранее 22.05.2023 12:25 Мск Коллегия присяжных сегодня вынесет приговор тюменцу Виталию Бережному
Ранее 03.05.2023 10:42 Мск Обвиняемый в убийстве маленькой тюменки Виталий Бережной судится с журналистами
Ранее 26.04.2023 13:45 Мск Экс-адвокат Бережного обратится к Бастрыкину из-за возможного давления на присяжных
Ранее 14.04.2023 13:59 Мск Экс-адвокат историка-расчленителя вышел из дела Виталия Бережного
Ранее 13.04.2023 09:47 Мск Адвокат Бережного пожаловался на московского судью за утрату вещдоков и оскорбления
Ранее 17.03.2023 08:58 Мск От адвоката Бережного потребовали удалить записи на медиаресурсах о резонансных делах
Ранее 14.03.2023 15:20 Мск Защищать Бережного, обвиняемого в убийстве маленькой тюменки, будет адвокат историка-расчленителя Олега Соколова
Ранее 05.12.2022 13:57 Мск По факту разглашения материалов дела Виталия Бережного возбудили уголовное дело
Ранее 01.12.2022 09:19 Мск Из-за публикаций в сети материалов по делу о убийстве маленькой тюменки могут возбудить уголовное дело
Ранее 28.11.2022 16:17 Мск Бывший адвокат Бережного опубликовала материалы якобы по делу об убийстве маленькой тюменки
Ранее 17.10.2022 15:50 Мск Дело об убийстве и изнасиловании восьмилетней тюменки передано для рассмотрения в Мосгорсуд
Ранее 11.10.2022 15:31 Мск Верховный суд 17 октября решит вопрос где будут судить Бережного, обвиняемого в убийстве маленькой тюменки
Ранее 04.10.2022 11:46 Мск Верховный суд решит вопрос об изменении территориальной подсудности дела Бережного
Ранее 15.09.2022 09:30 Мск Суд над Виталием Бережным могут перенести за пределы Тюмени
Ранее 13.09.2022 10:30 Мск Процедура отбора нового состава присяжных заседателей по делу Виталия Бережного отложена
Ранее 12.09.2022 11:49 Мск В Тюмени пройдет отбор нового состава присяжных по делу Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки
Ранее 02.08.2022 11:53 Мск По делу подозреваемого в убийстве восьмилетней тюменки назначено новое заседание
Ранее 29.07.2022 15:35 Мск Присяжные по делу Бережного, нарушившие тайну совещательной комнаты, будут наказаны
Ранее 29.07.2022 15:07 Мск Адвокат Бережного обжалует решение суда о роспуске присяжных в Верховном суде
Ранее 29.07.2022 09:32 Мск Присяжных возмутило решение Тюменского суда по делу Бережного
Ранее 28.07.2022 14:24 Мск Тюменский облсуд распустил коллегию присяжных, которые якобы оправдали Бережного
Ранее 27.07.2022 15:08 Мск В Тюменском областном суде прокомментировали перенос решения по делу Бережного
Ранее 27.07.2022 10:53 Мск Вынесение решения по уголовному делу о жестоком убийстве 8-летней тюменки вновь отложено
Ранее 25.07.2022 13:02 Мск Тюменец вышел на пикет к зданию суда, где будут судить Бережного
Ранее 20.07.2022 14:18 Мск Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменки написал письмо Владимиру Путину
Ранее 27.06.2022 13:55 Мск Жена обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки Виталия Бережного создала петицию в его защиту
Ранее 16.05.2022 14:44 Мск СМИ: Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменки солгал о пытках, чтобы остаться на свободе
Ранее 18.04.2022 16:21 Мск Суд не смог собрать присяжных по делу Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней тюменки
Ранее 30.03.2022 09:59 Мск Дело в отношении Бережного об убийстве и изнасиловании маленькой тюменки рассмотрят с участием присяжных
Ранее 29.03.2022 15:51 Мск СМИ: Бережной перед изнасилованием и убийством восьмилетней тюменки употреблял наркотик, усиливающий возбуждение
Ранее 09.03.2022 16:30 Мск Суд Тюмени отложил рассмотрение жалобы адвоката Бережного на полицейских
Ранее 01.03.2022 09:34 Мск СКР завершил расследование убийства 8-летней Насти в Тюмени
Ранее 10.02.2022 15:17 Мск В Тюмени полицейских проверяют после жалобы защиты Бережного на пытки
Ранее 24.01.2022 10:59 Мск СКР завершил следственные действия по делу об убийстве восьмилетней тюменки
Ранее 20.01.2022 10:53 Мск Обвиняемому в убийстве восьмилетней тюменки отказали в возбуждении дела по жалобе на пытки
Ранее 17.01.2022 11:29 Мск В Тюмени исполнили поручение Бастрыкина: район, где убили восьмилетнюю девочку, заполнят камерами
Ранее 14.01.2022 16:32 Мск Обвиняемый в убийстве восьмилетней тюменки подал в суд на силовиков
Ранее 13.01.2022 10:59 Мск Бастрыкин внес представление Моору после убийства восьмилетней девочки
Ранее 29.12.2021 20:43 Мск Супруга предполагаемого убийцы восьмилетней тюменки заявила, что ее муж сознался в убийстве под пытками
Ранее 29.11.2021 14:50 Мск В Тюмени продлён арест предполагаемого убийцы восьмилетней девочки Виталия Бережного
Ранее 23.11.2021 09:06 Мск Суд лишил родительских прав на других детей родителей убитой восьмилетней тюменки
Ранее 31.10.2021 13:47 Мск Отец погибшей в Тюмени школьницы Насти М. решил бороться за родительские права
Ранее 19.10.2021 10:17 Мск Адвокат не смог обжаловать арест Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки
Ранее 07.10.2021 14:59 Мск Предполагаемого убийцу восьмилетней тюменки оставят под стражей до 1 декабря
Ранее 17.09.2021 19:30 Мск Жители Лесобазы ведут сбор подписей за установку камер после убийства восьмилетней девочки
Ранее 14.09.2021 13:15 Мск В Тюмени родители погибшей восьмилетней Насти не явились на заседание о лишении прав на двух детей
Ранее 13.09.2021 16:28 Мск Предполагаемого убийцу девочки из Тюмени ранее проверяли на причастность к аналогичному преступению
Ранее 03.09.2021 12:15 Мск Глава МВД наградил силовиков, нашедших в Тюмени предполагаемого убийцу восьмилетней Насти
Ранее 29.08.2021 09:03 Мск Бастрыкин потребовал доложить о расследовании убийства девочки в Нягани
Ранее 28.08.2021 13:18 Мск В Тюмени похоронили восьмилетнюю Настю
Ранее 27.08.2021 21:30 Мск Родителей убитой восьмилетней тюменки лишат родительских прав
Ранее 27.08.2021 19:48 Мск Тюменцы требуют отставки главы регионального управления СКР
Ранее 27.08.2021 13:43 Мск В Тюмени арестован предполагаемый убийца восьмилетней девочки
Ранее 27.08.2021 08:22 Мск Глава СКР поблагодарил волонтёров, искавших погибшую в Тюмени девочку
Ранее 26.08.2021 14:59 Мск Проститься с убитой восьмилетней девочкой тюменцы смогут в эту субботу
Ранее 26.08.2021 13:18 Мск Предполагаемый убийца девочки в Тюмени хранил ее труп в холодильнике
Ранее 26.08.2021 08:30 Мск Родственники подозреваемого в убийстве девочки из Тюмени получают проклятия и угрозы в свой адрес
Ранее 25.08.2021 21:34 Мск Задержанные по подозрению в педофилии тюменцы работали в одной стройкомпании
Ранее 25.08.2021 19:42 Мск МВД опубликовало видео допроса возможного убийцы девочки из Тюмени. Он признал вину
Ранее 25.08.2021 15:40 Мск 8-летнюю тюменку мог убить бывший спецназовец
Ранее 25.08.2021 13:18 Мск В Тюмени 40-летнего мужчину проверяют на причастность к гибели 8-летней девочки
Ранее 24.08.2021 12:57 Мск Бастрыкин потребовал отчета об исчезновениях тюменских детей с 1997 года
Ранее 23.08.2021 13:03 Мск В Тюмени мошенники пытаются нажиться на похоронах девятилетней девочки
Ранее 22.08.2021 09:05 Мск В Тюмени умер дядя девятилетней девочки, которую недавно нашли мёртвой
Ранее 19.08.2021 14:40 Мск В Тюмени задержали журналиста, который вел съемку на месте обнаружения тела девятилетней девочки
Ранее 19.08.2021 13:32 Мск СМИ: Тело тюменской девочки не было расчленено
Ранее 19.08.2021 12:43 Мск Пропавшую в конце июня девятилетнюю девочку из Тюмени могли убить несколько дней назад
Ранее 19.08.2021 11:31 Мск В СКР подтвердили, что найденное в Тюмени тело может принадлежать пропавшей девочке
Ранее 19.08.2021 10:59 Мск Убили и расчленили: в Тюмени найдено тело пропавшей 9-летней девочки
Ранее 22.07.2021 10:40 Мск В Тюмени неизвестные угрожают волонтерам-поисковикам, которые ищут девятилетнюю девочку
Ранее 10.07.2021 19:35 Мск В Тюмени нашли пропавшего 15-летнего подростка: парень неделю провел в лесу
Ранее 09.07.2021 15:59 Мск В Тюмени мошенники наживаются на пропавших детях
Ранее 09.07.2021 09:16 Мск После исчезновения девятилетней девочки в Тюмени возбуждено второе уголовное дело
Ранее 07.07.2021 08:12 Мск Бастрыкин передал в центральный аппарат СКР дело о пропаже девочки в Тюмени
Ранее 06.07.2021 11:16 Мск Моор пообещал награду за информацию о пропавшей в Тюмени девятилетней девочке
Ранее 05.07.2021 14:57 Мск В Тюменской области продолжают пропадать дети: исчез 15-летний школьник
Ранее 01.07.2021 10:20 Мск В Тюмени 8-летняя девочка сбежала из дома и не вернулась

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети