Доля непроданного жилья в новостройках составила 71% - ЦБ

Центральный банк России с 1 июля ужесточит для банков условия, на которых они могут выдавать ипотечные кредиты. Для банков, выдающих высокорисковые займы будут применяться повышенные коэффициенты риска и дополнительные коэффициенты показателей долговой нагрузки, что, в итоге, может сказаться на прибыльности банка и стоимости его услуг.

К рисковым ипотечным кредитам регулятор намерен с 1 июля этого года отнести займы с первоначальным взносом менее 20% (сейчас – менее 15%), а с 1 января 2024 года – менее 30%.

ЦБ в обзоре финансовой стабильности страны отмечает дисбаланс между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынке, причем регулятор считает, что некоторые причины такого дисбаланса искусственные. Также отмечается, что доля непроданного жилья на первичном рынке с начала года выросла на 10% и сейчас составляет 71%. Это не критично, но много, сказала журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.