В Тюменской области объявили пятый по шкале Нестерова класс пожарной опасности

Пятый - максимальный по шкале Нестерова - класс пожарной опасности объявлен на территории Тюменской области до 31 мая, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В связи с ожидаемыми метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. По данным Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, прогнозируется возникновение природных пожаров, существует риск задымления населенных пунктов, есть повышенный риск распространения огня на жилые дома, садовые товарищества.

В Тюменской области действует режим ЧС. Гражданам запрещено посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.

На территории региона действуют восемь лесных пожаров на площади порядка 537 га, три из них локализованы на площади 48,5 га. Кроме того, в Тюменской области действуют восемь ландшафтных пожаров на общей площади 1 017 га, из них в стадии локализации пять пожаров на площади 357 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области занимаются в общей сложности 484 человека, используется 89 единиц техники. Продолжается активное применение авиации. В течение суток 25 мая для тушения природных пожаров использовались четыре вертолета с водосливными устройствами. Произведен 71 слив воды общим объемом 505,5 тонн.