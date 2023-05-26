Пускай собственной слюной подавятся: Пригожин раскритиковал представителей «элит» за травлю Анны Долгаревой

Представители российских элит не понимают, что, если бы не ЧВК «Вагнер», противостоять врагу в рамках спецоперации пришлось бы им самим и их детям, заявил глава «музыкантов» Евгений Пригожин.

Так бизнесмен отреагировал на волну критики, которой подверглась поэтесса Анна Долгарева из-за строк о «вагнеровцах». Она заявила, что столкнулась с травлей и призывами к физическому преследованию.

«Мне рассказывали парни, что она написала стихи и что-то начали безобразничать, местная элита начала ее тормошить за то, что она «Вагнер» поддерживает, потому что «Вагнер» – убийцы. Только они не понимают, что им врага придется убивать самим с автоматами в руках, и их дети пойдут, и погибать будут за нас.

Как только они возьмут автоматы и будут сами свою кровь проливать, они могут критиковать нас как угодно. А пока – Анне Долгаревой респект и уважение от меня, от всех «вагнеров». И пускай те, кто чем-то недовольны, они собственной слюной подавятся», – заявил Пригожин.

Сама поэтесса сообщила, что после обрушившейся на нее волны критики ей ничего не остается, кроме как обратиться к «вагнеровцам» за помощью. Долгарева также отметила, что никогда ранее не связывалась с представителями компании.