ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что все назначенные объекты поражены.

Уточняется, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

По информации ведомства, ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами украинской армии в районах сел Ступочка и Авдеевка (ДНР).

В ночь на 22 мая ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам на территории аэродрома "Днепр". Были поражены ангары с вооружением и боеприпасами ВСУ, а также авиационная техника и техническая позиция подготовки ракет.