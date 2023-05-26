В Екатеринбурге к 300-летию хотят установить бронзовый макет крепости-завода

К 300-летнему юбилею Екатеринбурга мэрия намерена установить макет крепости-завода. Миниатюра будет выполнена из бронзы и установлена в Историческом сквере Екатеринбурга, следует из информации на сайте Госзакупок.

"Выполнить 3-d модель в масштабе М:150, ориентировочная высота макета с постаментом – 1 метр. Предусмотреть возможность изготовление макета крепости-завода на основании 3d-модель в твердом материале – бронзе. Выполнить объекты 3-d модели с исторической достоверностью, отобразив архитектурный облик и особенности дополнительных функционально обусловленных сооружений, без использования текстур, а в виде реальной геометрии", - говорится в документе.

Макет собираются установить возле Музея изобразительных искусств. Стоимость объекта от создания дизайн-проекта до установки составит 7 млн рублей. Работы должны быть завершены к 11 августа включительно.