Свердловская полиция объявила конкурс. Приз – встреча с главой МВД

Пресс-служба свердловского Главка МВД в лице ее начальника Валерия Горелых приглашает представителей СМИ, общественных объединений, PR-специалистов, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел испытать свой творческий потенциал в рамках всероссийского конкурса "Щит и перо-2023".

Как рассказал Накануне.RU полковник Горелых, авторитетное жюри будет оценивать направленные на конкурс работы в различных номинациях, посвященных деятельности органов внутренних дел, в том числе интернет и PR-проекты о полиции. Основными критериями являются полнота раскрытия темы, оригинальность идеи, качество съемки, монтажа и озвучивания (для телевизионных материалов), а также литературный стиль (для публикаций в печатных и интернет-изданиях).

Номинации конкурса:

1. "Полиция доверия" – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, в том числе, в жанре журналистского расследования:

рассказывающие о повседневной деятельности полиции и способствующие пресечению, раскрытию правонарушений и преступлений;

освещающие наиболее точно и полно раскрытие конкретного преступления;

направленные на противодействие преступности и повышение правосознания граждан РФ, носящие профилактический характер

2. "Честь. Долг. Мужество" – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, рассказывающие о подвигах и героических поступках сотрудников органов внутренних дел России, раскрывающие положительные человеческие качества сотрудников подразделений системы МВД РФ.

3. "Гражданская позиция" – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, включая журналистское расследование, отражающие проблемы в деятельности органов внутренних дел РФ и предлагающие конструктивные решения для совершенствования деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне Свердловской области.

4. "Меняемся вместе" – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, а также акции, способствующие развитию правосознания граждан:

направленные на стимулирование гражданских инициатив в сфере предупреждения преступлений и правонарушений, а также обеспечение правопорядка и общественной безопасности;

освещающие процессы и механизмы взаимодействия полиции с институтами гражданского общества, работу общественного совета;

посвященные сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел;

ориентированные на профилактику преступности и правонарушений и повышение престижа службы в органах внутренних дел, организованные представителями гражданского общества

5. "PR-проект года" – реализованные проекты в сфере профилактики преступлений и правонарушений, формирования позитивного имиджа сотрудников органов внутренних дел:

рекламные и PR-акции, направленные на повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел, повышение престижа службы в органах внутренних дел;

информационно-пропагандистские мероприятия с широким охватом аудитории, направленные на устранение или локализацию определенной социальной проблемы в сфере поддержания законности и правопорядка;

рекламные проекты профилактической направленности, в том числе наглядная агитация и наружная реклама правоохранительной тематики, направленные на информирование населения;

долгосрочные проекты правоохранительной тематики, получившие общественную поддержку, размещенные на открытых ресурсах и в социальных сетях в Интернете

6. "Содружество" – публикации, видео- и аудиоматериалы, выполненные в различных жанрах, акции и межгосударственные проекты о совместной деятельности и взаимодействии правоохранительных органов России:

освещающие процесс взаимодействия правоохранительных органов в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;

реализованные в сфере профилактики преступлений и правонарушений, направленные на повышение авторитета органов внутренних дел РФ

7. "Лучший интернет-проект о полиции" – реализованные проекты в сети Интернет, раскрывающие различные направления деятельности органов внутренних дел:

способствующие формированию положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел;

раскрывающие суть и задачи службы в органах внутренних дел;

повышающие уровень доверия интернет-сообщества к органам внутренних дел.

"На конкурс "Щит и перо" принимаются материалы, вышедшие в СМИ в период с 1 июня 2022 года по 30 мая 2023 года. Работы необходимо направить для рассмотрения жюри в срок до 31 мая текущего года по почтовому адресу: 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 16, УОС МВД России, с пометкой на конверте ("Щит и перо"). Для того, чтобы правильно оформить заявку для участия, необходимо ознакомиться с условиями по ссылке: https://мвд.рф/shield/zajavka. Отмечу, что победителей мероприятия ждут не только памятные подарки, но и, возможно, встреча с главой МВД, который, как правило, принимает личное участие в торжественной церемонии награждения лауреатов. На Среднем Урале достаточно много талантливых, креативных и неравнодушных к вопросам деятельности полиции мастеров пера. Как говорится, добро пожаловать! Риск – благородное дело!", - призвал полковник Горелых.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области в обязательном порядке дополнительно проинформирует о результатах конкурса.