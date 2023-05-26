Китайский спецпредставитель Ли Хуэй предлагал прекращение огня на Украине с сохранением за РФ новых регионов - WSJ

Спецпредставитель МИД КНР по делам Евразии Ли Хуэй, которому была поручена миссия урегулирования российско-украинского конфликта, предлагал во время поездки по Европе добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией присоединенных территорий, передает The Wall Street Journal.

Официальных заявлений об этом не было. По итогам встреч с европейскими дипломатами Ли Хуэй выступал с крайне осторожными высказываниями вроде "всем сторонам конфликта надо начать с самих себя и создать благоприятные условия для возобновления мирных переговоров".

"Китай поддерживает европейские страны в том, чтобы начать с первопричин кризиса, искать решения как для симптомов, так и для первопричин и прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности на европейском континенте", - заявил Ли Хуэй после встречи с немецкими дипломатами.