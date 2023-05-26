26 Мая 2023
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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Владимир Якушев: Год был непростым, но ситуацию удалось стабилизировать

Специальная военная операция, геополитическая трансформация, изменение внешнеэкономической конъюнктуры заставили по-новому оценить процессы, происходящие в мире и внутри страны, заявил полпред в УрФО Владимир Якушев, открывая Форум секретарей местных отделений "Единой России" в Тюмени.

"Прежде всего, речь идет об устойчивости экономики и социальной сферы УрФО в условиях санкционного давления. Работая над этим в режиме 24 на 7 вместе с главами регионов, муниципалитетов, руководителями территориальных структур федеральных органов власти, социально-ответственным бизнесом, удалось добиться определённых результатов. Как и во всей стране, экономика "не провалилась" и не рухнула. Трудности были, но ситуацию удалось стабилизировать", – подчеркнул Владимир Якушев, слова которого приводят в его пресс-службе.

По ряду позиций Уральский федеральный округ вышел на траекторию роста. Так, в первом квартале 2023 года объём продукции обрабатывающей промышленности к аналогичному периоду прошлого года вырос на 5,1%, а в марте – уже на 8,1%. Полпред акцентировал, что значительную долю в обрабатывающей промышленности УрФО занимает оборонно-промышленный комплекс. Год для отрасли был непростым. Пришлось сделать очень многое, чтобы выйти на сегодняшние показатели.

Форум секретарей "ЕР"(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"По ряду наименований продукции отмечен рост в 4-5 раз. Это стоило невероятных усилий и для руководителей, и для трудовых коллективов. Хочу поблагодарить их - люди работают с большим напряжением сил, поистине совершают подвиг", - добавил Владимир Якушев.

Продолжается работа по подбору и обучению кадров для ОПК. По словам полпреда, в прошлом году дефицит кадров составлял около 40 тысяч по УрФО. Сейчас его удалось сократить более чем в четыре раза. "За год 31 тысяча человек пришла работать в оборонный комплекс. Работа в этом плане продолжается, и с этой задачей в этом году мы точно справимся, – уверен Владимир Якушев.

Полпред также напомнил, что все субъекты Уральского федерального округа помогают новым регионам России восстанавливать инфраструктуру, социальные объекты и налаживать нормальную мирную жизнь. К этой работе активно подключено и гражданское общество, в том числе партия "Единая Россия". В фокусе особого внимания – социальная поддержка военнослужащих СВО и их семей. Во всех регионах УрФО до 1 июня заработают отделения фонда "Защитники Отечества", где бойцы и их близкие смогут получать всестороннюю помощь по разным вопросам.

Владимир Якушев(2023)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Теги: Владимир Якушев, Единая Россия


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