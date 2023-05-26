МИД выразил протест посольству США из-за слов Салливана об ударах по Крыму

МИД РФ выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по России.

Как говорится на сайте министерства, Салливан "фактически одобрил удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не ограничивает Киев в применении поставляемого Украине американского оружия для ударов по Крыму, поскольку эта территория "международно признана" как часть республики.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал безответственными выказывания США в отношении Крыма. Дипломат подчеркнул, что Россия найдет способ не допустить реализации подобных угроз.