Дерипаска радуется выбору Китая в пользу туркменского газа

Российский бизнесмен Олег Дерипаска положительно расценил новость о том, что Китай присматривается к поставкам туркменского газа как альтернативе газопровода "Сила Сибири-2", который должен пройти через Монголию.

"Похоже, для Сибири останется побольше газа, - радуется Дерипаска. - Надеюсь, что хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока".

Бизнесмен, однако, не указывает на тот факт, что "Газпром" и Минэнерго не горят желанием газифицировать эти труднодоступные регионы и поставлять им газ, не доставшийся китайцам, по ценам ниже себестоимости. Между тем, об этом говорится почти на каждом совещании по вопросам газификации.