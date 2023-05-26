В семи городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В Челябинске и еще шести городах области продлен режим неблагоприятных для рассеивания примесей метеоусловий.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ был объявлен 20 мая в Челябинске, Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, Аше и Магнитогорске. Его действие продлено до вечера 29 мая.