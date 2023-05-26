В МЧС просят туристов регистрироваться перед экстремальным отдыхом

Любителей экстремального отдыха просят более ответственно подходить к своей безопасности и перед турпоходами обязательно регистрироваться. Так спасатели смогут быстрее найти потерявшихся и вовремя оказать помощь.

"Даже у самых опытных туристов в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации. Если спасатели знают ваш маршрут, они быстро вас найдут, когда важна каждая минута", - сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Туристов просят до турпоходов в горы, по воде или в лес зарегистрироваться через интернет на сайте МЧС России, по почте с уведомлением, лично обратиться в МЧС России или, в случае если человек уже в дороге, зарегистрироваться в ближайшем учреждении МЧС страны. Для этого необходимо указать ФИО, адрес и телефон всех участников похода, информацию о маршруте (начало, протяженность, места ночлега, окончание), время и способы организации сеансов связи, а также средства передвижения.

Помимо этого спасатели настоятельно рекомендуют изучить маршрут и погодные условия, обязательно взять теплые вещи, средства связи и лекарства, уточнить ближайшие точки связи на маршруте, а также экономить силы и отдыхать при любой возможности.

Напомним, что накануне на Эльбрусе потерялись шесть белорусских туристов, на поиски которых ушло 36 часов. В МЧС сообщили, что группа не была зарегистрирована.