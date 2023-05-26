26 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: СУ СК России по Свердловской области

СК занялся пропажей памятника участникам Великой Отечественной в Нижнем Тагиле

Следственный комитет выясняет все обстоятельства демонтажа памятника участникам Великой Отечественной войны на Среднем Урале.

Накануне СМИ сообщили, что жители Нижнего Тагила заметили исчезновение памятника, посвященного участникам Великой Отечественной войны. Мемориал, который, по предварительным данным, соорудили и за которым ухаживали местные, существовал на протяжении нескольких лет. Однако некоторое время назад неизвестные его демонтировали.

место памятника участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, начата проверка на возможное преступление – уничтожение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Следователями СК уже проведен осмотр места происшествия, сделаны его фотографии. Также направлены запросы в местную администрацию об установлении возможного балансодержателя памятника.

"По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - пообещали в ведомстве.

место памятника участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Теги: памятник, исчезновение, СК, Нижний Тагил


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