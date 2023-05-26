Mishelin продал российский бизнес

Изначально Mishelin хотела продать бизнес местному менеджменту, но сделка оказалась невозможна "из-за серьезных трудностей, препятствующих тому, чтобы местный бизнес стал автономным".

Российский бизнес французского производителя шин Mishelin продан локальному дистрибьютору "Пауэр Интернешнл-шины". Проданы шинный завод в Подмосковье и ООО "Камсо Си-Ай-Эс". Предполагается, что новый владелец сохранит 250 рабочих мест.



