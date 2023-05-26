На фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге соберутся представители 30 стран

Представители 30 стран мира подтвердили свое участие в Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге этим летом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, речь идет, в том числе, о государствах-участниках БРИКС, членах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и странах СНГ.

"Я знаю, что планируют приехать ребята из Венесуэлы, Кубы, Бразилии. Очень интенсивно идет общение у нас с Азией, мы ожидаем большую китайскую команду", - заявил руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов.

Сейчас организаторы разрабатывают билетную программу для зрителей. Они обещают, что цены будут демократичными.

Напомним, что изначально в Екатеринбурге должна была состояться Всемирная летняя Универсиада, однако впоследствии ее отменили. Вместо нее с 19 по 31 августа 2023 года пройдет Международный фестиваль университетского спорта. На этой неделе был объявлен официальный слоган предстоящего турнира.