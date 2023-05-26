С начала года в России продано 77 "китайских" электрокаров "Москвич"

Завод "Москвич" опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что с начала года продано всего 35 электрических кроссоверов, которые на нем собирают. Оказалось, что продано не 35, а целых 77 машин, 69 из них уже поставлены на учет.

По данным производителя, машина сейчас продается в 55 дилерских центрах в 25 городах России. Если предположить, что продажи во всех городах шли относительно одинаково, то в каждом городе продали по целых три электрических автомобиля.

Стоимость машины составляет 3,5 млн руб.

Электрический "Москвич 3е" представляет собой китайский кроссовер Sehol E40X, от которого он отличается только логотипом, отмечает Autonews.RU.