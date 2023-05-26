26 Мая 2023
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Прокуратура в Москве начала проверку в отношении Wildberries

Прокуратура в Москве начала проверку в отношении Wildberries по конфликту маркетплейса с продавцами. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

"Сегодня у нас была встреча с прокурором ЦАО, который сообщил нам, что по нашему заявлению организована прокурорская проверка", - сказал Волков РИА Новости.

Ранее правозащитники обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой проверить действия руководства Wildberries на предмет возможного мошенничества после решения заблокировать товары продавцов маркетплейсов на сумму более 2 млрд рублей.

Как заявил Волков, причиной обращения стали слова предпринимателей о том, что интернет-магазин заблокировал товары продавцов на общую сумму 50 млрд рублей. При этом Wildberries продает эти товары, однако деньги от продаж не поступают на счета поставщиков.

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