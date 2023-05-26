Кремль распорядился передать икону "Троица" в храм Христа Спасителя, несмотря на протесты ученых

Несмотря на протесты научного сообщества, Кремль заявил, что "согласована схема, по которой икона "Святая Троица" Андрея Рублева с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению будет перемещена в храм Христа Спасителя".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в храме Христа Спасителя "группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода". Пикантность ситуации в том, что икона может не пережить именно транспортировку в ХХС, так что решать ее судьбу в храме, возможно, уже и не понадобится.

На этой неделе президент России встречался с Патриархом Кириллом. Также на неделе стало известно о письме ученых из комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН к министру культуры Ольге Любимовой, в котором они просят "сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры".

Также председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил, что решение о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя к православному празднику – Дню Святой Троицы, 4 июня – зависит от позиции высшего руководства страны.