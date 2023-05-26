26 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге агрессивный мужчина напал на ребенка в подъезде

В Екатеринбурге нашли мужчину, искалечившего ребенка. Следственный комитет возбудил против агрессора уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось 24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой: мужчина на почве возникшего конфликта применил физическое насилие к мальчику 2010 года рождения. В результате здоровью подростка был причинен тяжкий вред, сейчас он находится в больнице.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, заявление от родителей пострадавшего поступило в отдел полиции №12 накануне, 25 мая.

"Отец 12-летнего мальчика сообщил, что неизвестный нанес его сыну телесные повреждения. Полиция установила всех участников конфликта. В ходе разбирательства выяснилось, что к инциденту причастен 45-летний житель Нижнего Тагила", - сообщили в МВД.

Возбуждено дело по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Сейчас проводится расследование.

Теги: подъезд, ребенок, дело, СК


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