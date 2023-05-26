Президент Грузии удивилась отсутствию ограничения против россиян, находящихся в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на праздновании Дня независимости в Тбилиси, раскритиковала власти за возобновление прямых авиарейсов с Россией, а также за то, что для прибывших в страну россиян до сих пор не введены правовые ограничения.

Государственность означает, что страна управляется правилами и законами, поэтому непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах как здравоохранение, образование, приводит РИА Новости слова Зурабишвили. По ее мнению, также непонятной стала внешняя политика Грузии, которая все больше изолируется от европейской перспективы. Она отметила, что руководство прибегает к критике западных партнеров и при этом заботится о России.

Напомним, ранее Зурабишвили заявила, что будет бойкотировать услуги национального перевозчика страны – авиакомпании Georgian Airways, которая начала выполнять прямые перелеты из Тбилиси в Москву. Она также призвала всех жителей страны последовать ее примеру.

"Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью (возобновлением полетов с РФ – прим. ред.), которая неприемлема для большей части нашего населения", - заявила президент.