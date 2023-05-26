26 Мая 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале чиновницу осудят за непригодную квартиру для сироты

В Челябинской области председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского района будут судить за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в 2018 г. обвиняемая заключила муниципальный контракт на покупку квартиры для лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не проводя экспертизу на соответствие условиям контракта, она подписала акт приема-передачи на принятие в муниципальную собственность квартиры. Однако жилье оказалось непригодным для постоянного проживания.

Квартиру купили за 959 тыс. рублей. При этом ее рыночная стоимость была 535 тыс. рублей. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму 423 тыс. рублей.

Теги: квартира, суд, уголовное дело,


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