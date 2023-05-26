Роман Лежнин покидает пост главы Уральской базы Авиалесоохраны

Начиная с 1 июня Роман Лежнин больше не будет являться главой Уральской базы Авиалесоохраны. О его отставке сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора Свердловской области.

В самой Уральской базе Авиалесоохраны не смогли не подтвердить, не опровергнуть информацию об увольнении. Напомним, что Лежнин занимал свой пост с февраля 2021 года.

За последние сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с 6,2 тыс. до 9,2 тыс.га. При этом количество пожаров за сутки осталось прежним.