26 Мая 2023
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Происшествия Южный ФО В России
Фото: t.me/emnaumov

Причиной утреннего ЧП в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в своем телеграм-канале.

Кондартьев добавил, что горожанам, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь.

Напомним, сегодня утром в Краснодаре в районе улицы Морской прогремели два взрыва. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в пятиэтажном доме по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна, а в рядом стоящем частном доме повреждена кровля.

Теги: краснодар, беспилотники, взрывы


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