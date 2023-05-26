Причиной утреннего ЧП в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре стало падение двух беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в своем телеграм-канале.

Кондартьев добавил, что горожанам, чье жилье пострадало, будет оказана необходимая помощь.

Напомним, сегодня утром в Краснодаре в районе улицы Морской прогремели два взрыва. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в пятиэтажном доме по Гаражной, 77/1 частично повыбивало окна, а в рядом стоящем частном доме повреждена кровля.