Суд в Германии признал незаконными обыски на яхте и виллах, связанных с Алишером Усмановым

Во Франкфурте-на-Майне суд признал незаконными обыски на виллах и других объектах (в частности, на яхте Dilbar), связанных, предположительно с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Обыски проводили в сентябре 2022 года немецкие власти, пишет РБК.

Представитель бизнесмена заявил, что приветствует решение суда и рассчитывает, что преследование Усманова в Германии прекратится.

Сообщалось, что обыски прошли на 24 объектах. Усманова, якобы, заподозрили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более полумиллиарда евро. Также его обвинили в нарушении санкций ЕС.