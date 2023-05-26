Сургутский район готов стать "пилотом" по реализации инвестстандарта

В Сургутском районе состоялся форум "День предпринимателя Сургутского района", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Мероприятие прошло в преддверии празднования 100-летнего юбилея муниципалитета и Дня российского предпринимателя. Это площадка для обмена опытом, лучшими реализованными практиками и поддержки предпринимательских инициатив.

Участие в форуме приняли более 300 человек, в числе основных спикеров форума - губернатор Югры Наталья Комарова, депутаты Госдумы, представители Минэкономразвития, представители Правительства Югры, вице-президент "Опоры России", представители бизнес сообщества.

Глава региона поприветствовала гостей, подчеркнула, что более 270 тысяч югорчан заняты в сфере предпринимательства и с каждым годом их число растет.

"Сургутский район уже шестой год подряд становится лидером инвестиционной привлекательности муниципалитетов нашего региона. Это связано с тем, что здесь работают целенаправленно и системно, четко понимая, какого результата они хотят достичь. Я очень надеюсь, что на форуме будут выработаны новые современные и актуальные решения, которые будут направлены на повышение инвестиционной привлекательности муниципалитета и всего региона", — отметила Наталья Комарова.

Также она вручила награды лучшим предпринимателям района, высоко оценила их достижения и пожелала дальнейших успехов.

В рамках форума состоялась пленарная сессия "Региональный инвестиционный стандарт. Муниципальный аспект".

Обсуждение регионального инвестстандарта стало важной темой форума: в условиях, когда экономическая ситуация меняется, вносят свои коррективы пандемия и санкции, для бизнеса важно, когда есть понятные правила взаимодействия с властью на местах, есть некие гарантии.

Это новая система поддержки инвестиционных проектов, разработанная Минэкономразвития России. Стандарт предполагает принятие инвестиционной декларации, разработку инвестиционной карты, свода инвестиционных правил, создание агентства развития и инвестиционного комитета. Однако полноценная реализация системы поддержки новых проектов возможна при условии полного включения в эту работу муниципалитетов и соблюдении муниципалитетами минимальных требований внедрения стандарта.

Пока в Югре нет муниципалитетов, где бы в полной мере был реализован инвестстандарт. Но Сургутский район, который шестой год подряд становится лидером инвестрейтинга Югры, готов стать первопроходцем, выступить пилотной площадкой для внедрения этого стандарта. Власти муниципалитета ведут активную работу по привлечению инвесторов и концессионеров, создавая максимально комфортные условия.

Многое из того, что прописано в региональном инвестстандарте уже реализуется в Сургутском районе. В частности, в муниципалитете есть муниципальная инвестиционная стратегия "От прожектов к проектам", инвестиционный портал, гарантии бизнесу закреплены в инвестдекларации, профиль территории полностью раскрывает интерактивный инвестиционный паспорт, есть орган, который осуществляет сопровождение инвесторов в "одно окно".

"Инвестстратегия - это все-таки не про "обязаловку", а про желание. Получается тогда, когда есть желание что-то сделать. Все не пропишешь. Было бы желание, не ждать каких-то нормативных документов свыше, а просто брать и делать. то есть, ориентироваться на результат", - прокомментировал во время выступления глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день Сургутский район может предложить для реализации различных бизнес-проектов: 83 готовых инвестиционных площадки, 100% административную поддержку, развитую систему поддержки малого и среднего бизнеса (финансовую, имущественную, образовательную и информационно-консультационную), сопровождение проектов в рамках "одного окна", опыт реализации проектов в результате муниципально-частного сотрудничества. Уникальной практикой муниципалитета стало предоставление земли в аренду под концессию всего за рубль в год, короткие сроки прохождения административных процедур (выдача разрешения на строительство до четырех дней, выдача разрешения на ввод до четырех дней, выдача градостроительного плана земельного участка до шести дней, подключение электросетям до 11 дней).

Меры поддержки дают свои результаты. С начала года рост среднего и малого предпринимательства, а также самозанятых составил 9,4%.

Также в рамках форума "День предпринимателя Сургутского района" прошли различные мастер-классы для предпринимателей и бизнеса. Вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров отметил, что на мастер-классе "Как раздвинуть пределы своих возможностей" обсуждался вопрос повышения эффективности предпринимателей. В настоящий момент Россия, несмотря на широкий спектр мер государственной поддержки (более 2,5 тыс.), отстает от Запада по числу предпринимателей на душу населения и производительности. Хороший рост показывают регионы, где появляются сильные предпринимательские сообщества.

Внедрение инвестстандартов, по мнению Омарова, необходимо для улучшения сопровождения инвесторов.

"Нам крайне важно, чтобы в каждый регион приходили инвесторы. А более важно, чтобы внутренний инвестор не уезжал никуда. Как стандартизировать подход, чтобы делать замеры? Он происходит хаотично во многих регионах, муниципалитетов, поэтому мы не можем оценить, что лучше, что хуже. С внедрением стандартов у нас появляется возможность замерять эффективность программ привлечения, сопровождения инвесторов. Внедрим - будем делать замеры, анализы, модернизацию и качество сопровождения инвестпроектов будет на другом уровне и экономика будет дышать по другому", - подчеркнул Эдуард Омаров.